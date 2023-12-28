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Зеленський може невдовзі зустрітися з Орбаном — що розповів Єрмак

28 грудня 2023 18:06
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Зеленський може невдовзі зустрітися з Орбаном — що розповів Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Новое время
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Співрозмовники обговорили можливу зустріч лідерів обох держав.

Про це повідомив Андрій Єрмак у своєму Telegram.

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"У продовження розмови Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", — написав Єрмак.

Керівник Офісу президента уточнив, що телефонна розмова з Петером Сійярто була продуктивною.

Крім того, співрозмовники обговорили просування України на євроінтеграційному шляху.

Скриншот. Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Він зазначив, що український лідер хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Ми також писали, що Володимир Зеленський не обговорював з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ані війну в Україні, ані президента Росії Володимира Путіна. За його словами, голова угорського уряду не надав відповіді на низку запитань.

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