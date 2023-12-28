Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский может вскоре встретиться с Орбаном — что рассказал Ермак arrow

Зеленский может вскоре встретиться с Орбаном — что рассказал Ермак

28 декабря 2023 18:06
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Зеленский может вскоре встретиться с Орбаном — что рассказал Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Новое время
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Собеседники обсудили возможную встречу лидеров обоих государств.

Об этом сообщил Андрей Ермак в своем Telegram.

Читайте также:

Что рассказал Ермак о встрече Орбана и Зеленского

"В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", — написал Ермак.

Руководитель Офиса президента уточнил, что телефонный разговор с Петером Сиярто был продуктивным.

Кроме єтого, собеседники обсудили продвижение Украины по евроинтеграционному пути.

Скриншот. Telegram Андрея Ермака

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Он отметил, что украинский лидер хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Мы также писали, что Владимир Зеленский не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ни войну на Украине, ни президента России Владимира Путина. По его словам, глава венгерского правительства не дал ответа на ряд вопросов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме