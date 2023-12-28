Зеленский может вскоре встретиться с Орбаном — что рассказал Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Новое время

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Собеседники обсудили возможную встречу лидеров обоих государств.

Об этом сообщил Андрей Ермак в своем Telegram.

Читайте также:

Что рассказал Ермак о встрече Орбана и Зеленского

"В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", — написал Ермак.

Руководитель Офиса президента уточнил, что телефонный разговор с Петером Сиярто был продуктивным.

Кроме єтого, собеседники обсудили продвижение Украины по евроинтеграционному пути.

Скриншот. Telegram Андрея Ермака

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Он отметил, что украинский лидер хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Мы также писали, что Владимир Зеленский не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ни войну на Украине, ни президента России Владимира Путина. По его словам, глава венгерского правительства не дал ответа на ряд вопросов.