Україна веде перемовини з Британією про посилення ППО через російські атаки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Єрмак розповів про російські обстріли та їх наслідки, а також політики погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України і Велика Британія цьому сприятиме.

Про це повідомив Андрій Єрмак.

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Сьогодні, 5 січня, Єрмак інформував Барроу про атаку ворога по містах України у період новорічних свят, зокрема йшлося про наслідки масованих обстрілів.

"Акцентував, що від цих терористичних актів Росії загинули десятки українців та понад 150 були поранені", — зазначив Єрмак.

Високопосадовці обговорили підготовку наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників глав держав, яка буде присвячена реалізації Формули миру. Зустріч планується на січень цього року у Давосі.

За словами Єрмака, політики зійшлися у поглядах на тому, що українське ППО потрібно посилювати та збільшувати його кількість і Британія може сприяти цьому.

"Також відзначив продуктивну роботу української та британської команд над угодою про безпекові гарантії для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7", — зауважив керівник ОП.

Єрмак висловив вдячність британській владі та народу за підтримку України та надання військової допомоги. Він відзначив, що Велика Британія є одним з лідерів в підтримці України у війні проти російської збройної агресії.

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відреагував на масовану ракетну атаку по нашій країні та підтримав Київ. Він нагадав російським загарбникам, що їхні терористичні дії лише зміцнюють українців.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля поставки в Україну додаткових систем ППО. Очільник МЗС проводив телефонну розмову з бомбосховища під час російської атаки на Київ.