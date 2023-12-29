Кулеба домовився з Боррелем про допомогу Україні з ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля поставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони. Очільник МЗС проводив телефонну розмову з бомбосховища під час російської атаки на Київ.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.

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Кулеба наголосив, що Боррель висловив солідарність і підтримку ЄС Україні після масованої атаки Росії. Він подякував йому за політичну та особисту підтримку у 2023 році та окреслив два головні оборонні пріоритети на наступний рік:

прискорення постачання артилерійських боєприпасів;

усунення всіх перешкод для нарощування потужності європейської оборонної промисловості.

Боррель наголосив, що ЄС вживає заходів задля прискорення доставки обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості.

Сторони обговорили також майбутній саміт ЄС 1 лютого, на якому, як очікується, буде схвалене виділення 50 мільярдів євро для України на чотири роки.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що хвилюються за важку ситуацію на фронті в Україні. За його словами, він не бачить ознак, що російський диктатор Путін хоче закінчувати війну.

Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.