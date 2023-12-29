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Кулеба договорился с Боррелем о помощи Украине с ПВО

29 декабря 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба договорился с Боррелем о помощи Украине с ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставке в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны. Глава МИД проводил телефонный разговор из бомбоубежища во время российской атаки на Киев.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X.

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Кулеба отметил, что Боррель выразил солидарность и поддержку ЕС Украине после массированной атаки России. Он поблагодарил его за политическую и личную поддержку в 2023 году и очертил два главных оборонных приоритета на следующий год:

  • ускорение поставок артиллерийских боеприпасов;
  • устранение всех препятствий для наращивания мощности европейской оборонной промышленности.

Боррель отметил, что ЕС принимает меры для ускорения доставки обещанного количества артиллерийских снарядов и содействия быстрому развитию оборонной промышленности.

Стороны обсудили также предстоящий саммит ЕС 1 февраля, на котором, как ожидается, будет одобрено выделение 50 миллиардов евро для Украины на четыре года.

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Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что переживают за тяжелую ситуацию на фронте в Украине. По его словам, он не видит признаков того, что российский диктатор Путин хочет заканчивать войну.

Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.

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