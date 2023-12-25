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Боррель не бачить ознак, що Путін хоче зупинити війну

25 грудня 2023 07:38
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Боррель не бачить ознак, що Путін хоче зупинити війну
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що хвилюються за важку ситуацію на фронті в Україні. За його словами, він не бачить ознак, що російський диктатор Путін хоче закінчувати війну. 

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Боррель заявив, що Путін не зацікавлений в обмеженій територіальній перемозі в Україні і продовжуватиме війну "до остаточної перемоги". Окрім того, він додав, шо російський диктатор не задовольниться захопленням лише "шматка" України. За його словами, в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку від Росії, яка загрожує європейській демократії.

"Якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", — додав Боррель.

Верховний представник ЄС вважає, що Путін не відмовиться війни і закликав Захід готуватися до "конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу".

"Заяви Борреля узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Росія не зацікавлена ​​в припиненні вогню або добросовісних переговорів з Україною, але зберігає свої максималістські цілі повної перемоги Росії в Україні", — зазначили аналітики. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW заявили, що Росія не відмовилась від своїх початкових максималістських планів захопити Україну, попри численні військові поразки. Заяви західних політиків про перемогу дисонують зі стриманою позицією представників української розвідки.

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