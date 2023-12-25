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Боррель не видит признаков, что Путин хочет остановить войну

25 декабря 2023 07:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Боррель не видит признаков, что Путин хочет остановить войну
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что переживают за тяжелую ситуацию на фронте в Украине. По его словам, он не видит признаков того, что российский диктатор Путин хочет заканчивать войну.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Боррель заявил, что Путин не заинтересован в ограниченной территориальной победе в Украине и будет продолжать войну до окончательной победы. Кроме того, он добавил, что российский диктатор не удовлетворится захватом только "куска" Украины. По его словам, в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза, поэтому следует обратить внимание на опасность от России, которая угрожает европейской демократии.

"Если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", — добавил Боррель.

Верховный представитель ЕС считает, что Путин не откажется от войны и призвал Запад готовиться к "конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени".

"Заявления Борреля согласовываются с оценкой ISW о том, что Россия не заинтересована в прекращении огня или добросовестных переговоров с Украиной, но сохраняет свои максималистские цели полной победы России в Украине", — отметили аналитики.

Напомним, недавно в ISW заявили, что Россия не отказалась от своих первоначальных максималистских планов захватить Украину, несмотря на многочисленные военные поражения. Заявления западных политиков о победе диссонируют со сдержанной позицией представителей украинской разведки.

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