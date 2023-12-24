Боррель заявив, що небезпеку від РФ потрібно оцінювати не лише Україні, а й для ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив продовжувати війну до перемоги. За його словами, в Україні на карту поставлено існування Європейського Союзу.

Про це Жозеп Боррел заявив в інтерв'ю The Guardian.

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Загроза для ЄС

Боррель наголосив, що сьогодні, ймовірно, саме той момент, коли потрібно оцінювати небезпеку від Росії, як загрозу для всієї Європи, а не лише України. За його словами, якщо ЄС не змінить курс швидко та не мобілізує свої можливості, то це дозволить диктатору РФ перемогти у війні.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки зазначив, що Путін не задовольниться окупованим "шматком" України, коли решта країни належать ЄС.

"Він не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу", — наголосив він.

За словами Борреля, успіх РФ залежить від того, чи зможе вона вивести на фронт якомога більше військових, враховуючи величезну кількість втрат. Однак Путін помилився, коли оцінював потенціал своєї армії, можливості українського опору, волю ЄС та НАТО. Боррель наголошує, що Москва готова продовжувати війни й дозволяти своїм людям помирати.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів — і особливо для нас", — додав він.

Нагадаємо, очільник центробанку Фінляндії Оллі Рен запропонував виділити для України нову фінансову допомогу з Європейського стабілізаційного механізму. Йдеться про суму у розмірі 80 млрд євро.

Також ми писали, що шість країн Європейського союзу досі не приєдналися до спільної декларації щодо гарантій безпеки для України. Йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.