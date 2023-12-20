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ЄС вимагає від КНДР відмовитися від ядерної зброї та допомоги Росії

20 грудня 2023 09:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЄС вимагає від КНДР відмовитися від ядерної зброї та допомоги Росії
Високопосадовець ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейський Союз різко критикує останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР. Таким чином, ЄС вимагає від Північної Кореї відмовитись від ядерної зброї та обміну зброєю з Росією.

Про це повідомив високопоставлений представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє пресслужба Євросоюзу.

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ЄС вимагає від КНДР відмовитися від ядерної зброї та випробувань

Повідомляється, що ЄС підтверджує необхідність припинення КНДР своїх провокаційних та незаконних дій. Ці дії є серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, загрожують міжнародному миру та безпеці, а також підривають зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Також Європейський Союз наполягає на тому, щоб КНДР негайно дотримувалася зобов'язань, передбачених резолюціями РБ ООН, включаючи відмову від ядерного арсеналу, зброї масового знищення та розробок у галузі балістичних та ядерних програм.

"КНДР не буде визнана ядерною державою згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — йдеться у повідомленні.

Заборона на обмін зброєю з Росією

Крім того, ЄС закликає КНДР та Росію утримуватися від військового співробітництва, включаючи обмін ракетними технологіями та озброєннями, та суворо дотримуватись резолюцій РБ ООН, які забороняють будь-який експорт чи імпорт військових товарів, пов'язаних з КНДР.

Євросоюз також висловлює осуд у зв'язку з будь-якою підтримкою, яку КНДР може надавати агресивній війні Росії проти України, і висловлює серйозне занепокоєння щодо повідомлень про передачу озброєнь Росії з боку КНДР.

Нагадаємо, що Північна Корея та Росія вирішили розширити свою співпрацю. Йдеться про торгівлю, економіку, науку та технології.

Також ми писали, що в Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише зміцнюватимуться. Там кажуть, що США мають звикнути до нової реальності.

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