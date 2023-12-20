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ЕС требует от КНДР отказаться от ядерного оружия и помощи России

20 декабря 2023 09:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЕС требует от КНДР отказаться от ядерного оружия и помощи России
Высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейский Союз резко критикует недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Таким образом, ЕС требует от Северной Кореи отказаться от ядерного оружия и обмена оружием с Россией.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Евросоюза.

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Сообщается, ЕС  подвтерждает необходимость прекращения КНДР своих провокационных и незаконных действий. Эти действия являются серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, угрожают международному миру и безопасности, а также подрывают усилия по нераспространению ядерного оружия.

Также Европейский Союз настаивает на том, чтобы КНДР незамедлительно соблюдала обязательства, предписанные резолюциями СБ ООН, включая отказ от ядерного арсенала, оружия массового уничтожения и разработок в области баллистических и ядерных программ. 

"КНДР не будет признана ядерной державой согласно Договору о нераспространении ядерного оружия", — говорится в сообщении.

Запрет на обмен оружием с Россией

Кроме того, ЕС призывает КНДР и Россию воздерживаться от военного сотрудничества, включая обмен ракетными технологиями и вооружениями, и строго соблюдать резолюции СБ ООН, запрещающие любой экспорт или импорт военных товаров, связанных с КНДР.

Евросоюз также выражает осуждение в связи с любой поддержкой, которую КНДР может оказывать агрессивной войне России против Украины, и выражает серьезную озабоченность по поводу сообщений о передаче вооружений России со стороны КНДР.

Напомним, что Северная Корея и Россия решили расширить свое сотрудничество. Речь идет о торговле, экономике, науке и технологиях.

Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что отношения страны с РФ будут лишь укрепляться. Там говорят, что США должны свыкнуться с новой реальностью.

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