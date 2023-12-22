Україна може отримати 80 млрд євро від Європейського стабілізаційного механізму
Очільник центробанку Фінляндії Оллі Рен запропонував виділити для України нову фінансову допомогу з Європейського стабілізаційного механізму. Йдеться про суму у розмірі 80 млрд євро.
Про це Оллі Рен розповів для Bloomberg.
Фінансова допомога для України
Оллі Рен наголосив, що Європейський стабілізаційний механізм може стати "планом Б" для допомоги Україні.
"У нас немає нагальної потреби в ESM на фінансових ринках, але є глибока, екзистенційна необхідність щодо України. Це питання свободи, демократії та захисту Європи", — сказав він.
За його словами, швидкий пошук коштів має важливе значення для стримування загрози та імперіалістичних прагнень російського диктатора Володимира Путіна.
"Я дуже стурбований роз'єднаністю Європи і вето Угорщини. Не можна гаяти часу, тому інші 26 країн-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати "план Б" без згоди Угорщини, яка, схоже, йде своїм шляхом", — наголосив очільник центробанку Фінляндії.
ESM досі розглядався як потенційний інструмент для підтримки відновлення України в обговореннях між офіційними особами в Брюсселі та Берліні. Директор П'єр Граменьї зазначив, що цей механізм має найвищий сплачений капітал серед усіх міжнародних установ, а також додатковий, що може бути використаний, у розмірі близько 620 мільярдів євро.
Голова центробанку Фінляндії додав, що реалістична і надійна довгострокова стратегія для ЄС повинна включати використання 260 мільярдів євро активів Центрального банку РФ у вигляді цінних паперів і готівки, заморожених ЄС, країнами G7 і Австралією.
Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення у зв'язку з рішенням Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.
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