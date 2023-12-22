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Україна може отримати 80 млрд євро від Європейського стабілізаційного механізму

22 грудня 2023 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна може отримати 80 млрд євро від Європейського стабілізаційного механізму
Голова центробанку Фінляндії Оллі Рен. Фото: Global Look Press
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник центробанку Фінляндії Оллі Рен запропонував виділити для України нову фінансову допомогу з Європейського стабілізаційного механізму. Йдеться про суму у розмірі 80 млрд євро.

Про це Оллі Рен розповів для Bloomberg.

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Оллі Рен наголосив, що Європейський стабілізаційний механізм може стати "планом Б" для допомоги Україні.

"У нас немає нагальної потреби в ESM на фінансових ринках, але є глибока, екзистенційна необхідність щодо України. Це питання свободи, демократії та захисту Європи", — сказав він.

За його словами, швидкий пошук коштів має важливе значення для стримування загрози та імперіалістичних прагнень російського диктатора Володимира Путіна.

"Я дуже стурбований роз'єднаністю Європи і вето Угорщини. Не можна гаяти часу, тому інші 26 країн-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати "план Б" без згоди Угорщини, яка, схоже, йде своїм шляхом", — наголосив очільник центробанку Фінляндії.

ESM досі розглядався як потенційний інструмент для підтримки відновлення України в обговореннях між офіційними особами в Брюсселі та Берліні. Директор П'єр Граменьї зазначив, що цей механізм має найвищий сплачений капітал серед усіх міжнародних установ, а також додатковий, що може бути використаний, у розмірі близько 620 мільярдів євро.

Голова центробанку Фінляндії додав, що реалістична і надійна довгострокова стратегія для ЄС повинна включати використання 260 мільярдів євро активів Центрального банку РФ у вигляді цінних паперів і готівки, заморожених ЄС, країнами G7 і Австралією.

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення у зв'язку з рішенням Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.

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