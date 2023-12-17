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Путін пригрозив Фінляндії військами через її вступ до НАТО

17 грудня 2023 11:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін пригрозив Фінляндії військами через її вступ до НАТО
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення у зв'язку з рішенням Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Путін підкреслив, що в минулому Росія і Фінляндія мали теплі та дружні відносини, і всі територіальні питання були вирішені в середині 20-го століття.

Однак, за його словами, вступ Фінляндії до НАТО призведе до створення та зміцнення Ленінградського військового округу та розміщення там додаткових військових підрозділів.

"Росія мала добрі відносини з Фінляндією, а тепер доведеться концентрувати військові підрозділи в Ленінградському військовому окрузі", — сказав він.

Також Путін також висловив упевненість, що Росія не зацікавлена у конфлікті з НАТО, наголосивши на прагненні Москви до розвитку відносин з державами-членами альянсу.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що потрібно повністю закрити західний кордон із Росією. Оскільки громадяни країни-агресорки проситимуть про притулок та зможуть його отримати.

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