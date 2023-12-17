Путін пригрозив Фінляндії військами через її вступ до НАТО
Російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення у зв'язку з рішенням Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Путін погрожує Фінляндії створенням військового округу
Путін підкреслив, що в минулому Росія і Фінляндія мали теплі та дружні відносини, і всі територіальні питання були вирішені в середині 20-го століття.
Однак, за його словами, вступ Фінляндії до НАТО призведе до створення та зміцнення Ленінградського військового округу та розміщення там додаткових військових підрозділів.
"Росія мала добрі відносини з Фінляндією, а тепер доведеться концентрувати військові підрозділи в Ленінградському військовому окрузі", — сказав він.
Також Путін також висловив упевненість, що Росія не зацікавлена у конфлікті з НАТО, наголосивши на прагненні Москви до розвитку відносин з державами-членами альянсу.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що потрібно повністю закрити західний кордон із Росією. Оскільки громадяни країни-агресорки проситимуть про притулок та зможуть його отримати.
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