Путін пригрозив Фінляндії військами через її вступ до НАТО

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення у зв'язку з рішенням Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Путін погрожує Фінляндії створенням військового округу

Путін підкреслив, що в минулому Росія і Фінляндія мали теплі та дружні відносини, і всі територіальні питання були вирішені в середині 20-го століття.

Однак, за його словами, вступ Фінляндії до НАТО призведе до створення та зміцнення Ленінградського військового округу та розміщення там додаткових військових підрозділів.

"Росія мала добрі відносини з Фінляндією, а тепер доведеться концентрувати військові підрозділи в Ленінградському військовому окрузі", — сказав він.

Також Путін також висловив упевненість, що Росія не зацікавлена у конфлікті з НАТО, наголосивши на прагненні Москви до розвитку відносин з державами-членами альянсу.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що потрібно повністю закрити західний кордон із Росією. Оскільки громадяни країни-агресорки проситимуть про притулок та зможуть його отримати.