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Путин пригрозил Финляндии войсками из-за ее вступления в НАТО

17 декабря 2023 11:36
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин пригрозил Финляндии войсками из-за ее вступления в НАТО
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский лидер Владимир Путин выразил недовольство в связи с решением Финляндии присоединиться к НАТО. При этом диктатор заявил о намерениях России усилить военное присутствие у финской границы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Путин подчеркнул, что в прошлом у России и Финляндии были теплые и дружественные отношения, и все территориальные вопросы были решены в середине 20-го века. 

Однако, по его словам, вступление Финляндии в НАТО приведет к созданию и укреплению Ленинградского военного округа и размещению там дополнительных воинских подразделений.

"У России были самые добрые отношения с Финляндией, а теперь придется концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе", — сказал он.

Также Путин также выразил уверенность, что Россия не заинтересована в конфликте с НАТО, подчеркнув стремление Москвы к развитию отношений с государствами-членами альянса.

Напомним, что министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что нужно полностью закрыть западную границу с Россией. Поскольку граждане страны-агрессорки будут просить об убежище и смогут его получить.

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