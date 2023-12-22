Украина может получить 80 млрд евро от Европейского стабилизационного механизма
Глава центробанка Финляндии Олли Рен предложил выделить для Украины новую финансовую помощь из Европейского стабилизационного механизма. Речь идет о сумме в 80 млрд евро.
Об этом Олли Рен рассказал для Bloomberg.
Финансовая помощь для Украины
Олли Рен отметил, что Европейский стабилизационный механизм может стать "планом Б" для помощи Украине.
"У нас нет неотложной потребности в ESM на финансовых рынках, но есть глубокая, экзистенциальная необходимость в отношении Украины. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", — сказал он.
По его словам, быстрый поиск средств имеет важное значение для сдерживания угрозы и империалистических стремлений российского диктатора Владимира Путина.
"Я очень обеспокоен разобщенностью Европы и вето Венгрии. Нельзя терять времени, поэтому другие 26 стран-членов ЕС должны быстро собраться и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем", — подчеркнул глава центробанка Финляндии.
ESM все еще рассматривался как потенциальный инструмент для поддержки восстановления Украины в обсуждениях между официальными лицами в Брюсселе и Берлине. Директор Пьер Граменьи отметил, что у этого механизма самый высокий уплаченный капитал среди всех международных учреждений, а также дополнительный, который может быть использован, в размере около 620 миллиардов евро.
Глава центробанка Финляндии добавил, что реалистичная и надежная долгосрочная стратегия для ЕС должна включать использование 260 миллиардов евро активов Центрального банка РФ в виде ценных бумаг и наличных денег, замороженных ЕС, странами G7 и Австралией.
Напомним, российский лидер Владимир Путин выразил недовольство в связи с решением Финляндии присоединиться к НАТО. При этом диктатор заявил о намерениях России усилить военное присутствие возле финской границы.
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