Украина может получить 80 млрд евро от Европейского стабилизационного механизма

Глава центробанка Финляндии Олли Рен. Фото: Global Look Press

Глава центробанка Финляндии Олли Рен предложил выделить для Украины новую финансовую помощь из Европейского стабилизационного механизма. Речь идет о сумме в 80 млрд евро.

Об этом Олли Рен рассказал для Bloomberg.

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Олли Рен отметил, что Европейский стабилизационный механизм может стать "планом Б" для помощи Украине.

"У нас нет неотложной потребности в ESM на финансовых рынках, но есть глубокая, экзистенциальная необходимость в отношении Украины. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", — сказал он.

По его словам, быстрый поиск средств имеет важное значение для сдерживания угрозы и империалистических стремлений российского диктатора Владимира Путина.

"Я очень обеспокоен разобщенностью Европы и вето Венгрии. Нельзя терять времени, поэтому другие 26 стран-членов ЕС должны быстро собраться и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем", — подчеркнул глава центробанка Финляндии.

ESM все еще рассматривался как потенциальный инструмент для поддержки восстановления Украины в обсуждениях между официальными лицами в Брюсселе и Берлине. Директор Пьер Граменьи отметил, что у этого механизма самый высокий уплаченный капитал среди всех международных учреждений, а также дополнительный, который может быть использован, в размере около 620 миллиардов евро.

Глава центробанка Финляндии добавил, что реалистичная и надежная долгосрочная стратегия для ЕС должна включать использование 260 миллиардов евро активов Центрального банка РФ в виде ценных бумаг и наличных денег, замороженных ЕС, странами G7 и Австралией.

Напомним, российский лидер Владимир Путин выразил недовольство в связи с решением Финляндии присоединиться к НАТО. При этом диктатор заявил о намерениях России усилить военное присутствие возле финской границы.