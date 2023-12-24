Боррель заявил, что опасность от РФ нужно оценивать не только Украине, но и для ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил продолжать войну до победы. По его словам, в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза.

Об этом Жозеп Боррель заявил в интервью The Guardian.

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Боррель отметил, что сегодня, вероятно, именно тот момент, когда нужно оценивать опасность от России как угрозу всей Европе, а не только Украине. По его словам, если ЕС не изменит курс быстро и не мобилизует свои возможности, это позволит диктатору РФ победить в войне.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что Путин не удовлетворится оккупированным "куском" Украины, когда остальная страна принадлежит ЕС.

"Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут предоставить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени", — подчеркнул он.

По словам Борреля, успех РФ зависит от того, сможет ли она вывести на фронт как можно больше военных, учитывая огромное количество потерь. Однако Путин ошибся, когда оценивал потенциал своей армии, возможности украинского сопротивления, свободу ЕС и НАТО. Боррель отмечает, что Москва готова продолжать войны и разрешать своим людям умирать.

"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей — и особенно для нас", — добавил он.

Напомним, глава центробанка Финляндии Олли Рен предложил выделить для Украины новую финансовую помощь из Европейского стабилизационного механизма. Речь идет о сумме в 80 млрд евро.

Также мы писали, что шесть стран Европейского союза до сих пор не присоединились к совместной декларации по гарантиям безопасности для Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.