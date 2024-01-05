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Украина ведет переговоры с Британией об усилении ПВО из-за российских атак

5 января 2024 10:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина ведет переговоры с Британией об усилении ПВО из-за российских атак
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу. Ермак рассказал о российских обстрелах и их последствиях, а также политики согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины и Великобритания будет этому способствовать.

Об этом сообщил Андрей Ермак.

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О чем говорили Барроу и Ермак

Сегодня, 5 января, Ермак информировал Барроу об атаке врага по городам Украины в период новогодних праздников, в частности речь шла о последствиях массированных обстрелов.

"Акцентировал, что от этих террористических актов России погибли десятки украинцев и более 150 были ранены", — отметил Ермак.

Высокопоставленные должностные лица обсудили подготовку следующей встречи советников по национальной безопасности и политических советников глав государств, которая будет посвящена реализации Формулы мира. Встреча планируется в январе этого года в Давосе.

По словам Ермака, политики сошлись во взглядах на то, что украинское ПВО нужно усиливать и увеличивать его количество, и Великобритания может способствовать этому.

"Также отметил продуктивную работу украинской и британской команд над соглашением о гарантиях безопасности для Украины, как это предусмотрено вильнюсской Совместной декларацией стран G7", — отметил руководитель ОП.

Ермак выразил благодарность британским властям и народу за поддержку Украины и оказание военной помощи. Он отметил, что Великобритания один из лидеров в поддержке Украины в войне против российской вооруженной агрессии.

Скриншот сообщения Ермака
Скриншот поста Ермака

Напомним, посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отреагировал на массированную ракетную атаку по нашей стране и поддержал Киев. Он напомнил российским захватчикам, что их террористические действия только укрепляют украинцев.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставке в Украину дополнительных систем ПВО. Глава МИД проводил телефонный разговор с бомбоубежищами во время российской атаки на Киев.

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