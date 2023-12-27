Єрмак обговорив з радником президента ПАР з питань нацбезпеки реалізацію Формули миру

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Вони обговорили реалізацію Формули миру.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Єрмак подякував Муфамаді за активну участь у зустрічах на рівні радників щодо імплементації Української формули миру.

"Обмінялися думками щодо підготовки до наступної зустрічі радників із нацбезпеки та проведення ключових заходів стосовно реалізації пунктів Формули миру в наступному році", — розповів Єрмак.

Сторони також обговорили питання контактів між Україною та ПАР у найближчій перспективі.

Єрмак переказав привітання від українського лідера Володимира Зеленського з прийдешнім Новим роком і висловив сподівання на подальше посилення двостороннього діалогу.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що Тайвань та Південна Корея розширили перелік товарів, які заборонено експортувати до РФ та Білорусі. Додано ще 682 товари, зокрема важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти тощо.

Також ми писали, що Андрій Єрмак провів зустріч з представниками Державного департаменту США. Вони приїжджали з робочим візитом до України 18 грудня.