Ермак обсудил с советником президента ЮАР по вопросам нацбезопасности реализацию Формулы мира
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Южно-Африканской Республики по национальной безопасности Сидни Муфамади. Они обсудили реализацию Формулы мира.
Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.
Разговор Ермака с Муфамади
Ермак поблагодарил Муфамади за активное участие во встречах на уровне советников по имплементации Украинской формулы мира.
"Обменялись мнениями по подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведению ключевых мероприятий по реализации пунктов Формулы мира в следующем году", — рассказал Ермак.
Стороны также обсудили вопросы контактов между Украиной и ЮАР в ближайшей перспективе.
Ермак передал поздравления от украинского лидера Владимира Зеленского с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшее усиление двустороннего диалога.
Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что Тайвань и Южная Корея расширили перечень товаров, которые запрещено экспортировать в РФ и Беларусь. Добавлены еще 682 товара, в том числе тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и т.д.
Также мы писали, что Андрей Ермак провел встречу с представителями Государственного департамента США. Они приезжали с рабочим визитом в Украину 18 декабря.
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