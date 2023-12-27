Ермак обсудил с советником президента ЮАР по вопросам нацбезопасности реализацию Формулы мира

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Южно-Африканской Республики по национальной безопасности Сидни Муфамади. Они обсудили реализацию Формулы мира.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Разговор Ермака с Муфамади

Ермак поблагодарил Муфамади за активное участие во встречах на уровне советников по имплементации Украинской формулы мира.

"Обменялись мнениями по подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведению ключевых мероприятий по реализации пунктов Формулы мира в следующем году", — рассказал Ермак.

Стороны также обсудили вопросы контактов между Украиной и ЮАР в ближайшей перспективе.

Ермак передал поздравления от украинского лидера Владимира Зеленского с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшее усиление двустороннего диалога.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что Тайвань и Южная Корея расширили перечень товаров, которые запрещено экспортировать в РФ и Беларусь. Добавлены еще 682 товара, в том числе тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и т.д.

Также мы писали, что Андрей Ермак провел встречу с представителями Государственного департамента США. Они приезжали с рабочим визитом в Украину 18 декабря.