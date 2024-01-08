Єрмак розповів деталі розмови з радником президента Бразилії

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сьогодні провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Метою їхнього обговорення була реалізація української формули миру, яка відбудеться на саміті у Давосі.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Єрмак провів розмову з радником президента Бразилії

"Поінформував про нещодавні російські масовані ракетні обстріли території України, у результаті чого постраждали цивільні об’єкти та громадяни", — розповідає підсумки розмови Єрмак.

Також Єрмак та Аморім говорили про підготовку до чергової зустрічі радників з нацбезпеки та політичних радників лідерів країн стосовно реалізації Української формули миру під час саміту у Давосі. Мета цієї формули, як зазначив Єрмак — закінчити війну та досягти миру.

Джерело: Telegram Андрія Єрмака

"Ми маємо дискусії щодо того, як досягти цієї мети, але Бразилія – країна, яка поважає міжнародне право та Статут ООН. Важливо продовжувати діалог, щоб знайти рішення", — сказав голова Офісу Президента України.

Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, де вони обговорили сприяння Лондона у посиленні української ППО.

А напередодні Нового Року голова Банкової провів телефонну розмову з радником президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Вони також обговорювали реалізацію Формули миру.