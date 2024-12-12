Визит Ермака в США — руководитель Офиса президента рассказал детали

Андрей Ермак. Фото: скриншот

Украина налаживает сотрудничество с будущей командой новоизбранного президента Дональда Трампа. Именно для этого делегация страны посетила США.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Суспільному" в четверг, 12 декабря.

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По словам Ермака, главным дипломатом страны является президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что все поездки и встречи — это выполнение его функциональной обязанности как руководителя Офиса президента.

"Все, что я делаю — выполняю его (Зеленского. — Ред.) поручения, доношу его месседжи. Именно на этом базируются все мои разговоры и встречи", — заявил Ермак.

Он также добавил, что во время визита в США украинская делегация начала налаживать связки с будущей администрацией Трампа. Это были ознакомительные встречи и донесение позиции Украины. По словам Ермака, стране понадобилось много времени, чтобы построить отношения с пришедшей к власти командой Байдена. Поэтому построение отношений с Трампом уже сейчас необходимо.

"Поэтому сегодня консультации проводятся еще до инаугурации. Это позволит, чтобы Украина сразу после 20 января начала работать с конкретными темами. Главная тема — прекращение войны, но на условиях справедливого мира и международного права. И, я считаю, на условиях Украины", — заявил Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Украины пока нет достаточной силы для проведения переговоров с Россией по завершению войны на условиях, которые гарантировали бы стабильный мир.

Андрей Ермак также сообщил, что Украина и Британия приблизились к заключению "векового соглашения". Об этом шла речь во время встречи с советником премьер-министра Британии Кира Стармера Джонатаном Пауэллом.