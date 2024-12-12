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Єрмак заявив, що Україна не готова до переговорів, і пояснив чому

12 грудня 2024 14:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори про закінчення війни — Єрмак каже, що Україна ще не готова
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна наразі не має достатньої сили для проведення переговорів із Росією щодо завершення війни на умовах, які гарантували б стабільний мир. Діалог можливий лише за умови посилення обороноздатності.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Суспільному.

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За словами Єрмака, головними перешкодами для початку переговорів є нестача озброєння та відсутність чітких гарантій, що РФ не розпочне нову агресію через кілька років. 

Голова ОП наголосив, що Україна не провокувала війну та не бажала її, а заяви Кремля про захист чи провокації — це лише російські наративи. Він також підкреслив, що початок переговорів можливий лише за умови посилення обороноздатності України, адже зараз російська сторона продовжує діяти мовою ультиматумів.

"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її та ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію —Курську область. Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля — це мова ультиматумів", — сказав Єрмак.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими

А канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував провести мирні переговори у Відні.

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