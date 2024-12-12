Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ермак заявил, что Украина не готова к переговорам и сказал почему arrow

Ермак заявил, что Украина не готова к переговорам и сказал почему

12 декабря 2024 14:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры об окончании войны — Ермак говорит, что Украина еще не готова
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина пока не достаточно сильна для проведения переговоров с Россией касаемо завершения войны на условиях, гарантирующих стабильный мир. Диалог возможен только при усилении обороноспособности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Суспільному.

Читайте также:

Что мешает переговорам

По словам Ермака, главными препятствиями для начала переговоров является нехватка вооружений и отсутствие четких гарантий, что РФ не начнет новую агрессию через несколько лет.

Глава ОП подчеркнул, что Украина не провоцировала войну и не желала ее, а заявления Кремля о защите или провокации — это только российские нарративы. Он также подчеркнул, что начало переговоров возможно только при условии усиления обороноспособности Украины, ведь сейчас российская сторона продолжает действовать на языке ультиматумов.

"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию — Курскую область. Путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что звучит из Кремля — это язык ультиматумов", — сказал Ермак.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой.

А канцлер Австрии Карл Негаммер предложил провести мирные переговоры в Вене.

война Андрей Ермак переговоры Украина война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Трамп стал человеком года по версии TIME

15:31 Зачем россияне сняли оборону с Крымского моста — подробности

15:25 Решение ВВК — сколько времени дается на оформление справки

15:25 Налоговики взялись за продавцов — какие штрафы грозят украинцам

15:18 Украинцы получают 1000 грн от Зеленского — кто первый в очереди

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:16 Поражение Асада — в сети показали, как россияне бежали из Сирии

14:59 Нажился на алиментщике — в Одессе задержали госисполнителя

14:59 Опасность для водителей и пешеходов — прогноз погоды в Харькове

14:56 Сырский наградил военных за эффективную работу — фото

14:56 Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара

15:32 Трамп стал человеком года по версии TIME

15:31 Зачем россияне сняли оборону с Крымского моста — подробности

15:25 Решение ВВК — сколько времени дается на оформление справки

15:25 Налоговики взялись за продавцов — какие штрафы грозят украинцам

15:18 Украинцы получают 1000 грн от Зеленского — кто первый в очереди

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:16 Поражение Асада — в сети показали, как россияне бежали из Сирии

14:59 Нажился на алиментщике — в Одессе задержали госисполнителя

14:59 Опасность для водителей и пешеходов — прогноз погоды в Харькове

14:56 Сырский наградил военных за эффективную работу — фото

14:56 Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника