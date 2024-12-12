Переговоры об окончании войны — Ермак говорит, что Украина еще не готова

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина

Украина пока не достаточно сильна для проведения переговоров с Россией касаемо завершения войны на условиях, гарантирующих стабильный мир. Диалог возможен только при усилении обороноспособности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Суспільному.

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По словам Ермака, главными препятствиями для начала переговоров является нехватка вооружений и отсутствие четких гарантий, что РФ не начнет новую агрессию через несколько лет.

Глава ОП подчеркнул, что Украина не провоцировала войну и не желала ее, а заявления Кремля о защите или провокации — это только российские нарративы. Он также подчеркнул, что начало переговоров возможно только при условии усиления обороноспособности Украины, ведь сейчас российская сторона продолжает действовать на языке ультиматумов.

"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию — Курскую область. Путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что звучит из Кремля — это язык ультиматумов", — сказал Ермак.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой.

А канцлер Австрии Карл Негаммер предложил провести мирные переговоры в Вене.