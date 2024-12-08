Єрмак анонсував "столітню угоду" між Україною та Британією

Голова ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та Британія наблизилися до укладення "столітньої угоди". Про це йшлося під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера Джонатаном Пауеллом.

Про це Єрмак розповів у коментарі Ми — Україна.

Читайте також:

Угода України та Британії

"Важливо, що змінився радник з питань нацбезпеки, але залишається курс Великої Британії щодо підтримки України, і оскільки ми до цього з Джонатаном були знайомі, то не витрачали жодної хвилини для того, аби розпочати конкретну розмову", — сказав Єрмак.

За його словами, йшлося про те, що потрібно Україні, та про всі напрямки від озброєння та до підтримки вступу в НАТО. Також представники країн обговорили координацію в період до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа та координацію команд стосовно організації зустрічі Володимира Зеленського та Кіра Стармера.

"У нас вже фінальна стадія підготовки "столітньої угоди". Це вже була велика частина нашої розмови. Є велика зацікавленість зробити все, аби в Україні настав справедливий мир", — додав Єрмак.

Нагадаємо, під час зустрічі Єрмака та Пауелла вони обмінялися думками щодо результатів візиту української делегації до США.

А 28 листопада після масованої російської атаки на Україну Зеленський провів телефонну розмову зі Стармером.