Ермак анонсировал "столетнее соглашение" между Украиной и Британией

Глава ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина и Британия приблизились к заключению "столетнего соглашения". Об этом шла речь во время встречи с советником премьер-министра Британии Кира Стармера Джонатаном Пауэллом.

Об этом Ермак рассказал в комментарии Ми — Україна.

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Соглашение Украины и Великобритании

"Важно, что сменился советник по вопросам нацбезопасности, но остается курс Великобритании по поддержке Украины, и поскольку мы до этого с Джонатаном были знакомы, то не тратили ни минуты для того, чтобы начать конкретный разговор", — сказал Ермак.

По его словам, речь шла о том, что нужно Украине и обо всех направлениях от вооружения и до поддержки вступления в НАТО. Также представители стран обсудили координацию в период до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа и координацию команд по организации встречи Владимира Зеленского и Кира Стармера.

"У нас уже финальная стадия подготовки "столетнего соглашения". Это уже была большая часть нашего разговора. Есть большая заинтересованность сделать все, чтобы в Украине наступил справедливый мир", — добавил Ермак.

Напомним, во время встречи Ермака и Пауэлла они обменялись мнениями о результатах визита украинской делегации в США.

А 28 ноября после массированной российской атаки на Украину Зеленский провел телефонный разговор со Стармером.