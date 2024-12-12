Андрій Єрмак. Фото: скриншот

Україна налагоджує співпрацю з майбутньою командою новообраного президента Дональда Трампа. Саме для цього делегація країни відвідала США.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Суспільному" в четвер, 12 грудня.

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За словами Єрмака, головним дипломатом країни є Президент України Володимир Зеленський. Він пояснив, що всі поїздки та зустрічі — це виконання функціонального обов'язку як керівника Офісу президента.

"Все, що я роблю — виконую його (Зеленського. — Ред.) доручення, доношу його меседжі. Саме на цьому базуються всі мої розмови та зустрічі", — заявив Єрмак.

Він також додав, що під час візиту в США українська делегація почала налагоджувати зв'язки з майбутньою адміністрацією Трампа. Це були ознайомчі зустрічі та донесення позиції України. За словами Єрмака, країні знадобилось багато часу, щоб побудувати стосунки з командою Байдена, яка прийшла до влади. Тож побудова стосунків з Трампом вже зараз необхідне.

"Тому сьогодні консультації проводяться ще до інавгурації. Це дасть можливість того, щоб Україна одразу після 20 січня почала працювати з конкретними темами. Головна тема — припинення війни, але на умовах справедливого миру та міжнародного права. І, я вважаю, на умовах України", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наразі не має достатньої сили для проведення переговорів із Росією щодо завершення війни на умовах, які гарантували б стабільний мир.

Андрій Єрмак також повідомив, що Україна та Британія наблизилися до укладення "столітньої угоди". Про це йшлося під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера Джонатаном Пауеллом.