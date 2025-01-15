Санкции США против РФ — Ермак сообщил о новом пакете

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Глава Офиса президент Андрей Ермак сообщил, что сегодня Соединенные Штаты объявили новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на Россию из-за ее агрессии против Украины и нарушения международного права. Он отметил, что ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака были учтены.

Об этом Ермак сообщил в среду, 15 января.

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Ермак сообщил, что в санкционный список вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, которые поддерживают военную мощь России, проводят финансовые махинации в ее пользу и нарушают санкционный режим. Речь идет о почти 100 субъектах.

"Например, под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений. В частности, среди них Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, которое сотрудничало с российскими официальными лицами для обхода санкций", — сообщил Ермак.

Также под ограничения попали:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" и ее генеральный директор В. Исаев. Эта структура была основана для незаконного руководства временно оккупированной ЗАЭС;

две дочерние компании "Росатома": НПО "Центротех" и ФГУП "Горно-химический комбинат".

свыше 25 российских оборонных предприятий, таких как "Серовский механический завод", ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, которые поставляли миллионные партии товаров российским предприятиям, находящимся под санкциями;

почти 30 российских компаний, которые занимаются закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров. В частности, для производства дронов ZALA;

Викторов, адвокат, который способствовал сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp;

Козлов, телохранитель и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга;

Около 25 российских металлургических предприятий, в частности Каменск-Уральский металлургический завод, "Терра Сталь Групп" и компании группы Керамакс;

турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов РФ.

Глава Офиса президента добавил, что санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей государства-агрессора для ведения войны против Украины и обхода существующих ограничений.

"Я благодарен нашим экспертам за работу по исследованию компонентов в российском оружии. Это большая работа, вы молодцы", — отметил Ермак.

Напомним, 10 января Министерство финансов Соединенных Штатов внедрило крупнейшие в истории санкции против нефтяной отрасли России.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз рассматривает ограничения на импорт российского алюминия и постепенный вывод из страны сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций.