Санкції США проти РФ — Єрмак повідомив про новий пакет

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на Росію через її агресію проти України та порушення міжнародного права. Він зазначив, що низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані.

Про це Єрмак повідомив у середу, 15 січня.

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Єрмак повідомив, що до списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, які підтримують військову потугу Росії, проводять фінансові махінації на її користь та порушують санкційний режим. Йдеться про майже 100 суб‘єктів.

"Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій", — повідомив Єрмак.

Також під обмеження потрапили:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" та її генеральний директор В. Ісаєв. Ця структура була заснована для незаконного керівництва тимчасово окупованою ЗАЕС;

дві дочірні компанії "Росатома": НПО "Центротех" і ФГУП "Горно-химический комбинат".

понад 25 російських оборонних підприємств, таких як "Серовский механический завод", ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підприємствам, які перебувають під санкціями;

майже 30 російських компаній, які займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів. Зокрема, для виробництва дронів ZALA;

Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, включаючи керуючу компанію Evocorp;

Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга;

Близько 25 російських металургійних підприємств, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, "Терра Сталь Групп" та компанії групи Керамакс;

турецька суднобудівна корабельня KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів РФ.

Глава Офісу президента додав, що санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей держави-агресора для ведення війни проти України та обходу наявних обмежень.

"Я вдячний нашим експертам за роботу з дослідження компонентів у російській зброї. Це велика робота, ви молодці", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, 10 січня Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило найбільші в історії санкції проти нафтової галузі Росії.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз розглядає обмеження на імпорт російського алюмінію та поступове виведення з країни скрапленого природного газу в рамках нового пакета санкцій.