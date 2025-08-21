Видео
Главная Новости дня Ермак назвал процент территории Украины, которую захватила Россия

Ермак назвал процент территории Украины, которую захватила Россия

Ua en ru
Дата публикации 21 августа 2025 10:52
Ермак заявил что Украина удерживает более 25% Донбасса после 11 лет войны
Председатель ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что несмотря на сложную ситуацию на фронте, угроза масштабного захвата новых территорий противником отсутствует. По его словам, даже после 11 лет войны Украина удерживает более четверти территории Донбасса.

Об этом Андрей Ермак высказался в интервью Corriere Della Sera.

Читайте также:

Ермак заявил, что Украина не пойдет на уступки России

Также глава Офиса Президента Украины добавил, что за последние тысячу дней боев враг сумел оккупировать лишь около 1% украинской земли, заплатив за это огромными человеческими потерями.

Он подчеркнул, что Киев не согласится ни на один ультиматум и не поддастся шантажу.

"Мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не побеждают. Это, безусловно, сложная ситуация, как и каждая война, но мы не примем шантаж любым ультиматумом; мы все еще можем бороться", — сказал Ермак в интервью.

Напомним, в Донецкой области идут ожесточенные бои. Недавно ВСУ удалось зачистить шесть населенных пунктов от российских войск.

Недавно журналисты WSJ обнародовали статью, где говорилось, что президент Владимир Зеленский, вероятно, рассмотрит вопрос обмена территориями.

На предложения Украине отдать Донбасс России отреагировал и канцлер Германии Фрдрих Мерц, который объяснил риски.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
