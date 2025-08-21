Єрмак заявив що Україна утримує понад 25% Донбасу після 11 років війни

Голова ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що попри складну ситуацію на фронті, загроза масштабного захоплення нових територій противником відсутня. За його словами, навіть після 11 років війни Україна утримує понад чверть території Донбасу.

Про це Андрій Єрмак висловився в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Також глава Офісу Президента України додав, що за останні тисячу днів боїв ворог зумів окупувати лише близько 1% української землі, заплативши за це величезними людськими втратами.

Він підкреслив Київ не погодиться на жоден ультиматум і не піддасться шантажу.

"Ми повинні розуміти, що ми не програємо, а росіяни не перемагають. Це, безумовно, складна ситуація, як і кожна війна, але ми не приймемо шантаж будь-яким ультиматумом; ми все ще можемо боротися", — сказав Єрмак в інтерв'ю.

Нагадаємо, на Донеччині точаться запеклі бої. Нещодавно ЗСУ вдалося зачистити шість населених пунктів від російських військ.

Нещодавно журналісти WSJ оприлюднили статтю, де йшлося, що президент Володимир Зеленський, ймовірно, розгляне питання обміну територіями.

На пропозиції Україні віддати Донбас Росії відреагував й канцлер Німеччини Фрдріх Мерц, який поясив ризики.