В Днепре прогремели громкие взрывы
Главная Новости дня Ермак назвал дальнейшие действия Украины после санкций США для РФ

Ермак назвал дальнейшие действия Украины после санкций США для РФ

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 20:04
Санкции США против России — Андрей Ермак назвал дальнейшие действия Украины после их введения
Андрей Ермак. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новости об усилении давления США на Россию. Он назвал дальнейшие действия Украины в случае, если санкции все же состоятся.

Политик ответил на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время конференции YES в субботу, 13 сентября. Она была организована Фондом Виктора Пинчука.

Читайте также:

Ермак о дальнейших действиях Украины

В средствах массовой информации активно говорят о том, что европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в том, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к завершению войны. В ответ глава Белого дома планирует усилить давление на Россию.

На фоне заявлений от западных партнеров руководитель Офиса президента коротко отметил, что украинское правительство продолжит работать над приближением мира.

"Будем работать. То, что мы сейчас и делаем", — отметил Ермак.

Напомним, Дональд Трамп назвал условия, при которых готов ввести жесткие ограничения для России. Новые санкции будут касаться и Китая.

А также мы писали, что министры финансов G7 во время встречи в Канаде обсудили варианты усиления давления на Кремль.

санкции против России россия США Андрей Ермак война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
