Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Європейські лідери переконали Трампа посилити тиск на Росію

Європейські лідери переконали Трампа посилити тиск на Росію

Дата публікації: 13 вересня 2025 15:00
Європа переконала Дональда Трампа посилити тиск на Росію
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Європейські лідери переконали президента США Дональда Трампа, що Росія не має наміру завершувати війну проти України. Тепер ключовим завданням стане узгодити з Білим домом механізм тиску на Кремль.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на європейських чиновників і дипломатів.

Читайте також:

У Європі переконали Трампа у тому, що РФ хоче продовжити війну

Минулого тижня відбулася серія дипломатичних візитів, під час яких високопосадовці Європи та США обговорювали нові фінансові обмеження та плани щодо перекриття каналів постачання російської нафти та газу. До Вашингтона навіть прибула спеціальна технічна група ЄС для деталізації пропозицій, що вже отримали попереднє схвалення.

"Трамп нарешті на нашому боці. Питання тепер у тому, як поєднати ці два підходи", — сказав один із дипломатів ЄС.

Поки Брюссель завершує роботу над 19-м пакетом санкцій проти Росії, в ЄС наголошують, що ефективність обмежень буде значно вищою у співпраці зі США.

Втім, думки між ЄС та США щодо санкцій проти РФ мають розбіжності, кажуть дипломати. Так, адміністрація Трампа віддає перевагу торговельним інструментам, зокрема митам, щоб виснажити військовий бюджет Кремля. Євросоюз же наполягає на запровадженні офіційних санкцій проти компаній і фінансових установ, які співпрацюють з Москвою.

Другий європейський дипломат зауважив, що попереду "гарячі дискусії" з Вашингтоном щодо того, як саме завдати найсильнішого удару по Росії.

Нагадаємо, що напередодні США ввела нові санкції проти компаній, які продовжують співпрацювати з Росією.

А також стало відомо, коли може відбутися наступна зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
