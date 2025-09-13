Видео
Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Главная Новости дня Европейские лидеры убедили Трампа усилить давление на Россию

Европейские лидеры убедили Трампа усилить давление на Россию

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 15:00
Европа убедила Дональда Трампа усилить давление на Россию
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа, что Россия не намерена завершать войну против Украины. Теперь ключевой задачей станет согласовать с Белым домом механизм давления на Кремль.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

В Европе убедили Трампа в том, что РФ хочет продолжить войну

На прошлой неделе состоялась серия дипломатических визитов, во время которых высокопоставленные чиновники Европы и США обсуждали новые финансовые ограничения и планы по перекрытию каналов поставок российской нефти и газа. В Вашингтон даже прибыла специальная техническая группа ЕС для детализации предложений, которые уже получили предварительное одобрение.

"Трамп наконец на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода", — сказал один из дипломатов ЕС.

Пока Брюссель завершает работу над 19-м пакетом санкций против России, в ЕС отмечают, что эффективность ограничений будет значительно выше в сотрудничестве с США.

Впрочем, мнения между ЕС и США относительно санкций против РФ имеют разногласия, говорят дипломаты. Так, администрация Трампа отдает предпочтение торговым инструментам, в частности пошлинам, чтобы истощить военный бюджет Кремля. Евросоюз же настаивает на введении официальных санкций против компаний и финансовых учреждений, которые сотрудничают с Москвой.

Второй европейский дипломат отметил, что впереди "горячие дискуссии" с Вашингтоном относительно того, как именно нанести сильнейший удар по России.

Напомним, что накануне США ввела новые санкции против компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией.

А также стало известно, когда может состояться следующая встреча Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Европейский союз россия США Дональд Трамп Европа война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
