Европа убедила Дональда Трампа усилить давление на Россию

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа, что Россия не намерена завершать войну против Украины. Теперь ключевой задачей станет согласовать с Белым домом механизм давления на Кремль.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Реклама

Читайте также:

В Европе убедили Трампа в том, что РФ хочет продолжить войну

На прошлой неделе состоялась серия дипломатических визитов, во время которых высокопоставленные чиновники Европы и США обсуждали новые финансовые ограничения и планы по перекрытию каналов поставок российской нефти и газа. В Вашингтон даже прибыла специальная техническая группа ЕС для детализации предложений, которые уже получили предварительное одобрение.

"Трамп наконец на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода", — сказал один из дипломатов ЕС.

Пока Брюссель завершает работу над 19-м пакетом санкций против России, в ЕС отмечают, что эффективность ограничений будет значительно выше в сотрудничестве с США.

Впрочем, мнения между ЕС и США относительно санкций против РФ имеют разногласия, говорят дипломаты. Так, администрация Трампа отдает предпочтение торговым инструментам, в частности пошлинам, чтобы истощить военный бюджет Кремля. Евросоюз же настаивает на введении официальных санкций против компаний и финансовых учреждений, которые сотрудничают с Москвой.

Второй европейский дипломат отметил, что впереди "горячие дискуссии" с Вашингтоном относительно того, как именно нанести сильнейший удар по России.

Напомним, что накануне США ввела новые санкции против компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией.

А также стало известно, когда может состояться следующая встреча Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.