Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Єрмак назвав подальші дії України після санкцій США проти РФ

Дата публікації: 13 вересня 2025 20:04
Санкції США проти Росії — Андрій Єрмак назвав подальші дії України після їх введення
Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на новини щодо посилення тиску США на Росію. Він назвав подальші дії України у випадку, якщо санкції все ж відбудуться.

Політик дав відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час конференції YES у суботу, 13 вересня. Вона була організована Фондом Віктора Пінчука.

Читайте також:

Єрмак про подальші дії України

У засобах масової інформації активно говорять про те, що європейські лідери переконали президента США Дональда Трампа в тому, що російським диктатор Володимир Путін не прагне завершення війни. У відповідь очільник Білого дому планує посилити тиск на Росію.

На тлі заяв від західних партнерів керівник Офісу президента коротко зазначив, що український уряд продовжить працювати над наближенням миру.

"Будемо працювати. Те, що ми зараз і робимо", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав умови, за яких готовий ввести жорсткі обмеження для Росії. Нові санкції будуть стосуватися і Китаю.

А також ми писали, що міністри фінансів G7 під час зустрічі у Канаді обговорили варіанти посилення тиску на Кремль.

санкції проти Росії росія США Андрій Єрмак війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
