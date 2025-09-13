Відео
Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 14:57
Міністри G7 обговорили посилення тиску на Росію
Засідання міністрів G7. Ілюстративне фото: Reuters

Під час нещодавньої зустрічі в Канаді міністри фінансів країн G7 обговорили подальші заходи щодо посилення тиску на Росію. Їхня мета — припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів Канади.

Міністри G7 обговорюють посилення тиску на Росію

У повідомленні Мінфіну Канади зазначається, що дедалі агресивніша позиція Росії, включаючи нещодавні масовані атаки РФ на Україну та порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в середу, 10 вересня, а також її небажання погодитися на припинення вогню, стали причиною проведення цієї зустрічі G7.

"G7 прагне зупинити російську військову машину і зустрілася сьогодні, щоб обговорити подальше посилення економічних заходів, спрямованих на те, щоб підірвати здатність Росії фінансувати свою війну", — йдеться у повідомленні канадського відомства.

Міністри домовилися прискорити обговорення подальшого використання заморожених російських активів для фінансування оборони України. А також вивчити інші механізми, які б дозволили ще більше збільшити фінансову підтримку України.

"Спираючись на нещодавні кроки Канади, Європейського Союзу та Великої Британії щодо зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель, міністри G7 також обговорили широкий спектр можливих економічних заходів для посилення тиску на Росію, включаючи подальші санкції та торгівельні заходи, такі як тарифи, проти тих, хто підтримує російські військові дії", — йдеться у повідомленні Мінфіну Канади.

Нещодавно стало відомо, що Європейський Союз вирішив зберегти обмежувальні заходи проти Росії ще на пів року.

А Сполучені Штати Америки запровадили нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції.

санкції проти Росії Канада G7 війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
