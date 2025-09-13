Видео
Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Министры финансов G7 обсудили варианты усиления давления на РФ

Министры финансов G7 обсудили варианты усиления давления на РФ

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 14:57
Министры G7 обсудили усиление давления на Россию
Заседание министров G7. Иллюстративное фото: Reuters

Во время недавней встречи в Канаде министры финансов стран G7 обсудили дальнейшие меры по усилению давления на Россию. Их цель — прекращение полномасштабной войны России против Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Канады.

В сообщении Минфина Канады отмечается, что все более агрессивная позиция России, включая недавние массированные атаки РФ на Украину и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, 10 сентября, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня, стали причиной проведения этой встречи G7.

"G7 стремится остановить российскую военную машину и встретилась сегодня, чтобы обсудить дальнейшее усиление экономических мер, направленных на то, чтобы подорвать способность России финансировать свою войну", — говорится в сообщении канадского ведомства.

Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. А также изучить другие механизмы, которые бы позволили еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.

"Опираясь на недавние шаги Канады, Европейского Союза и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, министры G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, против тех, кто поддерживает российские военные действия", — говорится в сообщении Минфина Канады.

Недавно стало известно, что Европейский Союз решил сохранить ограничительные меры против России еще на полгода.

А Соединенные Штаты Америки ввели новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции.

санкции против России Канада G7 война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
