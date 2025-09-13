Министры G7 обсудили усиление давления на Россию

Заседание министров G7. Иллюстративное фото: Reuters

Во время недавней встречи в Канаде министры финансов стран G7 обсудили дальнейшие меры по усилению давления на Россию. Их цель — прекращение полномасштабной войны России против Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Канады.

В сообщении Минфина Канады отмечается, что все более агрессивная позиция России, включая недавние массированные атаки РФ на Украину и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, 10 сентября, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня, стали причиной проведения этой встречи G7.

"G7 стремится остановить российскую военную машину и встретилась сегодня, чтобы обсудить дальнейшее усиление экономических мер, направленных на то, чтобы подорвать способность России финансировать свою войну", — говорится в сообщении канадского ведомства.

Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. А также изучить другие механизмы, которые бы позволили еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.

"Опираясь на недавние шаги Канады, Европейского Союза и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, министры G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, против тех, кто поддерживает российские военные действия", — говорится в сообщении Минфина Канады.

Недавно стало известно, что Европейский Союз решил сохранить ограничительные меры против России еще на полгода.

А Соединенные Штаты Америки ввели новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции.