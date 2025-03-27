Европейцы все меньше говорят о миротворцах в Украине из-за негативной реакции на это со стороны США

Миротворцы армии Великобритании. Иллюстративное фото: Reuters

Европейские лидеры отказываются от планов отправить миротворцев для укрепления обороны Украины. Так называемая "коалиция желающих" сейчас ищет другие идеи для поддержки Киева.

Об этом в своем аналитическом материале пишет New York Post.

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Издание со ссылкой на источники среди европейских чиновников отмечает, что такая идея уже не популярна из-за материально-технических проблем и очевидного отсутствия поддержки США.

"В этой коалиции теперь все меньше обсуждается тема миротворцев. Когда Украина была в лучшем положении, идея ввести войска понравилась, но сейчас, учитывая ситуацию на месте и администрацию США, это уже не очень сексуально", — отметил один из дипломатов на условиях анонимности.

Кроме того, источники издания говорят, что беспокойство заключается в расходах, рабочей силе и оборудовании, необходимых для развертывания значительной армии для поддержания мира, а также опасении, что этот шаг может закончиться прямым конфликтом с Россией.

На чем теперь сосредоточатся европейцы

По мнению журналистов издания, теперь все силы Европы будут сосредоточены на том, как еще укрепить украинскую армию и следить за выполнением непростых соглашений о прекращении огня, которых США добились от России.

Хотя фокус переговоров, кажется, изменился, отмечают опрошенные чиновники, Европа еще полностью не отказалась от планов развернуть войска в Украине.

"Это не означает, что отдельные страны не будут иметь военных в Украине для обучения и другой поддержки", — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Ранее сообщалось, что в Париже Владимир Зеленский объяснил важность миротворческих сил в Украине. Он сказал, что представители Генеральных штабов Украины и ЕС проводят консультации относительно возможного контингента, его формата и количественного состава.

Кроме того, премьер Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев.