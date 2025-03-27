Європейці все менше говорять про миротворців в Україні через негативну реакцію на це з боку США

Миротворці армії Великої Британії. Ілюстративне фото: Reuters

Європейські лідери відмовляються від планів відправити миротворців для зміцнення оборони України. Так звана "коаліція бажаючих" зараз шукає інші ідеї для підтримки Києва.

Про це у своєму аналітичному матеріалі пише New York Post.

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Видання з посиланням на джерела серед європейських чиновників зазначає, що така іде вже не популярна через матеріально-технічні проблеми та очевидну відсутність підтримки США.

"У цій коаліції тепер все менше обговорюється тема миротворців. Коли Україна була в кращому становищі, ідея ввести війська сподобалася, але зараз, з огляду на ситуацію на місці та адміністрацію США, це вже не дуже сексуально", — зазначив один з дипломатів на умовах анонімності.

Крім того, джерела видання кажуть, що занепокоєння полягають у витратах, робочій силі та обладнанні, необхідних для розгортання значної армії для підтримки миру, а також побоюванні, що цей крок може закінчитися прямим конфліктом з Росією.

На чому тепер зосередяться європейці

На думку журналістів видання, тепер всі сили Європи будуть зосереджені на тому, як ще зміцнити українську армію та стежити за виконанням непростих угод про припинення вогню, яких США домоглися від Росії.

Хоча фокус переговорів, здається, змінився, зазначають опитані чиновники, Європа ще повністю не відмовилася від планів розгорнути війська в Україні.

"Це не означає, що окремі країни не матимуть військових в Україні для навчання та іншої підтримки", — сказав високопоставлений європейський чиновник.

Раніше повідомлялось, що у Парижі Володимир Зеленський пояснив важливість миротворчих сил в Україні. Він сказав, що представники Генеральних штабів України та ЄС проводять консультації щодо можливого контингенту, його формату та кількісного складу.

Крім того, прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців.