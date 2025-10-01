Яценюк сказал, чего не хватает Западу для противостояния Путину

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (2014-2016 годы). Фото: Яценюк/Facebook

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объяснил, чего не хватает западным странам для противостояния российскому диктатору Путину. По его мнению, странам Запада не хватает смелости.

Об этом Арсений Яценюк сказал во время Варшавского форума по безопасности, информирует с места события журналистка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Яценюк о недостатке смелости Запада для борьбы с Путиным

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Варшавском форуме по безопасности сказал, что странам Запада не хватает смелости и политической воли для противостояния российскому диктатору Путину.

Он отметил, что страны "свободного мира" имеют тотальное преимущество над РФ в деньгах, ресурсах, технологиях и армии, но все равно им не хватает смелости, чтобы противостоять Путину.

"Смотрите, у нас есть все, посмотрите на свободный мир. У нас есть передовые технологии, самая сильная армия в мире, огромные человеческие ресурсы, куча денег и новейшие технологии. Единственное чего не хватает, — это смелости и сильной политической воли", — сказал Яценюк.

В то же время он акцентировал на стойкости украинской нации, которая воюет уже 11 лет.

"Украинцы воюют против вооруженной до зубов России не три с половиной года, а 11 лет. И россиянам не удалось захватить Украину. Следовательно, у нас очень стойкая украинская нация, и сейчас нужно меньше саммитов, меньше различных коалиций, а больше решительных действий. Возвращаясь к Путину, это единственный язык, который он понимает", — подчеркнул Яценюк.

Напомним, что недавно Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО после 2014 года могло сдержать Кремль значительно эффективнее.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал, что Россия не сможет победить НАТО.