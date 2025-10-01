Відео
Яценюк пояснив, чого не вистачає Заходу для боротьби з Путіним

Яценюк пояснив, чого не вистачає Заходу для боротьби з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 10:01
Яценюк сказав, чого бракує Заходу для протистояння Путіну
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк (2014-2016 роки). Фото: Яценюк/Facebook

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пояснив, чого не вистачає західним країнам для протистояння російському диктатору Путіну. На його думку, країнам Заходу бракує сміливості.

Про це Арсеній Яценюк сказав під час Варшавського безпекового форуму, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE.

Читайте також:

Яценюк про нестачу сміливості Заходу для боротьби з Путіним

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на Варшавському безпековому форумі сказав, що країнам Заходу не вистачає сміливості та політичної волі для протистояння російському диктатору Путіну.

Він зазначив, що країни "вільного світу" мають тотальну перевагу над РФ у грошах, ресурсах, технологіях та армії, але все одно їм не вистачає сміливості, щоб протистояти Путіну.

"Дивіться, у нас є все, погляньте на вільний світ. У нас є передові технології, найсильніша армія у світі, величезні людські ресурси, купа грошей та новітні технології. Єдине, чого бракує, — це сміливості та сильної політичної волі", — сказав Яценюк.

Водночас він акцентував на стійкості української нації, яка воює вже 11 років.

"Українці воюють проти озброєної до зубів Росії не три з половиною роки, а 11 років. І росіянам не вдалося захопити Україну. Отже, у нас дуже стійка українська нація, і зараз потрібно менше самітів, менше різних коаліцій, а більше рішучих дій. Повертаючись до Путіна, це єдина мова, яку він розуміє", — наголосив Яценюк.

Нагадаємо, що нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО після 2014 року могло стримати Кремль значно ефективніше.

Своєю чергою, спецпредставник президента США Кіт Келлог сказав, що Росія не зможе перемогти НАТО.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
