Головна Новини дня Євросоюз придумав спосіб для оборони східного флангу від Росії

Євросоюз придумав спосіб для оборони східного флангу від Росії

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:54
Як ЄС буде обороняти східний фланг від Росії
Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Фото: кадр з відео

Європейський Союз планує створити багаторівневу систему оборони на східному кордоні від можливих загроз з боку Росії. Йдеться про три складові — морську, дронову та наземну "стіни".

Про це повідомляє європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час пресконференції у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також:

Як ЄС оборонятиме східний фланг від Росії

За словами Кубілюса, комплексна стратегія захисту східних держав ЄС від можливих провокацій з боку Росії включає три основні напрямки:

  • Система протидії провокаціям на наземному кордоні — так звана "наземна стіна";
  • Заходи для протидії порушенням повітряного простору країн ЄС — "стіна дронів";
  • Заходи для захисту від можливих провокацій Росії на морі — "морська стіна".

Кубілюс повідомив, що на засіданні були присутні міністри оборони сусідніх з Росією та Україною країн: Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії.

"Ми стикаємося з чіткими викликами. Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша реакція має бути рішучою, єдиною та негайною", — додав єврокомісар.

Нагадаємо, 19 вересня в повітряному просторі Естонії зафіксували три російських винищувачі, імовірно МіГ-31. Вони прямували у бік Таллінна та перебували в небі близько 12 хвилин.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відреагував на появу російських літаків на території Естонії. Американський лідер заявив, що це може стати великою проблемою.

Європейський союз оборонна сфера море Росія захист
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
