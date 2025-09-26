Як ЄС буде обороняти східний фланг від Росії

Євросоюз придумав спосіб для оборони східного флангу від Росії
Європейський Союз планує створити багаторівневу систему оборони на східному кордоні від можливих загроз з боку Росії. Йдеться про три складові — морську, дронову та наземну "стіни".
Про це повідомляє європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час пресконференції у п'ятницю, 26 вересня.
Як ЄС оборонятиме східний фланг від Росії
За словами Кубілюса, комплексна стратегія захисту східних держав ЄС від можливих провокацій з боку Росії включає три основні напрямки:
- Система протидії провокаціям на наземному кордоні — так звана "наземна стіна";
- Заходи для протидії порушенням повітряного простору країн ЄС — "стіна дронів";
- Заходи для захисту від можливих провокацій Росії на морі — "морська стіна".
Кубілюс повідомив, що на засіданні були присутні міністри оборони сусідніх з Росією та Україною країн: Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії.
"Ми стикаємося з чіткими викликами. Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша реакція має бути рішучою, єдиною та негайною", — додав єврокомісар.
Нагадаємо, 19 вересня в повітряному просторі Естонії зафіксували три російських винищувачі, імовірно МіГ-31. Вони прямували у бік Таллінна та перебували в небі близько 12 хвилин.
Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відреагував на появу російських літаків на території Естонії. Американський лідер заявив, що це може стати великою проблемою.
