Евросоюз придумал способ для обороны восточного фланга от России
Европейский Союз планирует создать многоуровневую систему обороны на восточной границе от возможных угроз со стороны России. Речь идет о трех составляющих — морской, дроновой и наземной "стены".
Об этом сообщает европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции в пятницу, 26 сентября.
Как ЕС будет оборонять восточный фланг от России
По словам Кубилюса, комплексная стратегия защиты восточных государств ЕС от возможных провокаций со стороны России включает три основных направления:
- Система противодействия провокациям на наземной границе — так называемая "наземная стена";
- Меры для противодействия нарушениям воздушного пространства стран ЕС — "стена дронов";
- Меры для защиты от возможных провокаций России на море — "морская стена".
Кубилюс сообщил, что на заседании присутствовали министры обороны соседних с Россией и Украиной стран: Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии.
"Мы сталкиваемся с четкими вызовами. Россия испытывает ЕС и НАТО, и наша реакция должна быть решительной, единой и немедленной", — добавил еврокомиссар.
Напомним, 19 сентября в воздушном пространстве Эстонии зафиксировали три российских истребителя, вероятно МиГ-31. Они направлялись в сторону Таллинна и находились в небе около 12 минут.
Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отреагировал на появление российских самолетов на территории Эстонии. Американский лидер заявил, что это может стать большой проблемой.
