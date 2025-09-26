Видео
Евросоюз придумал способ для обороны восточного фланга от России

Евросоюз придумал способ для обороны восточного фланга от России

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 23:54
Как ЕС будет оборонять восточный фланг от России
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: кадр из видео

Европейский Союз планирует создать многоуровневую систему обороны на восточной границе от возможных угроз со стороны России. Речь идет о трех составляющих — морской, дроновой и наземной "стены".

Об этом сообщает европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции в пятницу, 26 сентября.

Как ЕС будет оборонять восточный фланг от России

По словам Кубилюса, комплексная стратегия защиты восточных государств ЕС от возможных провокаций со стороны России включает три основных направления:

  • Система противодействия провокациям на наземной границе — так называемая "наземная стена";
  • Меры для противодействия нарушениям воздушного пространства стран ЕС — "стена дронов";
  • Меры для защиты от возможных провокаций России на море — "морская стена".

Кубилюс сообщил, что на заседании присутствовали министры обороны соседних с Россией и Украиной стран: Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии.

"Мы сталкиваемся с четкими вызовами. Россия испытывает ЕС и НАТО, и наша реакция должна быть решительной, единой и немедленной", — добавил еврокомиссар.

Напомним, 19 сентября в воздушном пространстве Эстонии зафиксировали три российских истребителя, вероятно МиГ-31. Они направлялись в сторону Таллинна и находились в небе около 12 минут.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отреагировал на появление российских самолетов на территории Эстонии. Американский лидер заявил, что это может стать большой проблемой.

Европейский союз оборонная сфера море Россия защита
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
