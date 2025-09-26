Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: кадр из видео

Европейский Союз планирует создать многоуровневую систему обороны на восточной границе от возможных угроз со стороны России. Речь идет о трех составляющих — морской, дроновой и наземной "стены".

Об этом сообщает европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции в пятницу, 26 сентября.

Реклама

Читайте также:

Как ЕС будет оборонять восточный фланг от России

По словам Кубилюса, комплексная стратегия защиты восточных государств ЕС от возможных провокаций со стороны России включает три основных направления:

Система противодействия провокациям на наземной границе — так называемая "наземная стена";

Меры для противодействия нарушениям воздушного пространства стран ЕС — "стена дронов";

Меры для защиты от возможных провокаций России на море — "морская стена".

Кубилюс сообщил, что на заседании присутствовали министры обороны соседних с Россией и Украиной стран: Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии.

"Мы сталкиваемся с четкими вызовами. Россия испытывает ЕС и НАТО, и наша реакция должна быть решительной, единой и немедленной", — добавил еврокомиссар.

Напомним, 19 сентября в воздушном пространстве Эстонии зафиксировали три российских истребителя, вероятно МиГ-31. Они направлялись в сторону Таллинна и находились в небе около 12 минут.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отреагировал на появление российских самолетов на территории Эстонии. Американский лидер заявил, что это может стать большой проблемой.