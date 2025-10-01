Видео
Главная Новости дня Яценюк назвал основную ошибку президентов США в отношении Путина

Яценюк назвал основную ошибку президентов США в отношении Путина

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 13:04
Яценюк назвал главную ошибку президентов США в отношениях с Путиным
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (2014-2016 годы). Фото: Яценюк/Facebook

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал о ключевой ошибке президентов Соединенных Штатов Америки в отношениях с российским диктатором Путиным. По его словам, руководители Белого дома считали, что глава Кремля будет играть по международным правилам.

Об этом Арсений Яценюк сказал во время Варшавского форума по безопасности, информирует с места события журналистка Новини.LIVE.

Читайте также:

Яценюк об ошибке президентов США в отношении Путина

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Варшавском форуме по безопасности отметил, что главная ошибка американских президентов — думать, что Путин будет играть по правилам.

По словам экс-премьера, он работал с разными руководителями Белого дома, но все они допускали одинаковую ошибку — считали, что Путин будет придерживаться правил международной политики.

"Я имел честь работать с четырьмя президентами США и надеюсь, что для них это была такая же честь. Я все еще надеюсь поработать с президентом Трампом. Но он, как я понимаю, занят. И дело в том, что я несколько раз лично встречался с Путиным и его окружением.

Есть глубокое непонимание и ошибочная трактовка признанного военного преступника Путина. Каждый американский президент ожидал, и даже президент Трамп, что Путин будет играть по правилам. Это глубокое непонимание логики этого оперативника КГБ", — сказал Яценюк.

В то же время он добавил, что Путин хорошо понимает психологию людей и умело манипулирует мировыми лидерами.

Напомним, что недавно спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сделал заявление о возможности победы Путина и мирных переговорах.

Также мы информировали, что Россия сообщила о выходе из Европейской конвенции по предотвращению пыток.

США владимир путин война в Украине Россия Америка Арсений Яценюк
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
