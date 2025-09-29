Видео
Главная Новости дня Путин утвердил выход РФ из Европейской конвенции против пыток

Путин утвердил выход РФ из Европейской конвенции против пыток

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:35
РФ вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток
Владимир Путин. Фото: Reuters

В понедельник, 29 сентября, Россия официально заявила о выходе из Европейской конвенции по предотвращению пыток. Подписание соответствующего документа состоялось при участии диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также:

РФ вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Российский лидер подписал закон, который официально выводит страну из-под действия Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее Госдума России поддержала решение о выходе из соглашения, которое страна ратифицировала еще в 1998 году.

В Кремле объясняют свое решение тем, что оно стало реакцией на отказ Совета Европы допустить российского представителя в комитет, который следит за выполнением конвенции.

Таким образом, после выхода из конвенции Россия больше не обязана пускать международных инспекторов в свои тюрьмы, а жалобы российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток теперь не будут рассматриваться.

Отметим, что Европейская конвенция о предупреждении пыток и бесчеловечного или унизительного обращения или наказания была принята Советом Европы в 1987 году.

Документ предусматривает для стран-участниц следующие обязательства:

  • запрещать пытки и бесчеловечное обращение в местах лишения свободы;
  • обеспечивать независимый международный контроль за соблюдением этих норм;
  • предоставлять доступ инспекторам Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT) в тюрьмы, колонии и другие учреждения содержания.

Напомним, что сегодня российский лидер Владимир Путин подписал указ о старте осеннего призыва, который будет проходить с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в РФ назвали возможные переговоры между Украиной и РФ без предварительной подготовки "пиар-акцией" и "обреченными на провал".

владимир путин Европа Россия пытки
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
