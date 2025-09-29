РФ вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток

Владимир Путин. Фото: Reuters

В понедельник, 29 сентября, Россия официально заявила о выходе из Европейской конвенции по предотвращению пыток. Подписание соответствующего документа состоялось при участии диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает издание The Guardian.

РФ вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Российский лидер подписал закон, который официально выводит страну из-под действия Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее Госдума России поддержала решение о выходе из соглашения, которое страна ратифицировала еще в 1998 году.

В Кремле объясняют свое решение тем, что оно стало реакцией на отказ Совета Европы допустить российского представителя в комитет, который следит за выполнением конвенции.

Таким образом, после выхода из конвенции Россия больше не обязана пускать международных инспекторов в свои тюрьмы, а жалобы российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток теперь не будут рассматриваться.

Отметим, что Европейская конвенция о предупреждении пыток и бесчеловечного или унизительного обращения или наказания была принята Советом Европы в 1987 году.

Документ предусматривает для стран-участниц следующие обязательства:

запрещать пытки и бесчеловечное обращение в местах лишения свободы;

обеспечивать независимый международный контроль за соблюдением этих норм;

предоставлять доступ инспекторам Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT) в тюрьмы, колонии и другие учреждения содержания.

