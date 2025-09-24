Видео
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная Новости дня В Кремле ответили на предложение встречи Зеленского и Путина

В Кремле ответили на предложение встречи Зеленского и Путина

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 13:27
Кремль отверг встречу Путина и Зеленского без подготовки
Дмитрий Песков Фото: Getty Images

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН о нежелании Владимира Путина встречаться с ним лично. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможные переговоры без предварительной подготовки "пиар-акцией" и "обреченными на провал".

Об этом сообщили РосСМИ.

Читайте также:

Кремль отверг встречу без подготовки

По словам представителя Кремля, комментарий Зеленского в ООН был воспринят как попытка давления. В Москве в очередной раз подчеркнули, что встреча лидеров без предварительных договоренностей не имеет смысла. Также прозвучала угроза, что промедление с переговорами якобы сделает позиции Украины слабее.

В Кремле заявили, что потенциальная встреча "не будет иметь успеха", в то же время вспомнили предыдущее предложение Зеленскому посетить Москву. Кроме того, снова прозвучали угрозы, что для тех, кто отказывается от переговоров сейчас, "завтра условия будут гораздо хуже".

Кроме того, Песков впервые прямо назвал происходящее "войной". Он заявил, что Россия "должна выиграть" ее, продолжая повторять агрессивные месседжи Кремля. Таким образом Москва в очередной раз подтвердила отсутствие готовности к реальным мирным переговорам.

Напомним, что республиканский конгрессмен США Джо Уилсон заявил: Трамп "стремится к миру", однако его попытки взаимодействовать с кремлевским лидером натолкнулись на маниакальное желание Путина восстановить СССР.

Ранее мы также информировали, что аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают: Путин мог организовать или по меньшей мере одобрить утечку информации для Bloomberg о новой волне атак против Украины.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
