Кремль отверг встречу Путина и Зеленского без подготовки

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН о нежелании Владимира Путина встречаться с ним лично. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможные переговоры без предварительной подготовки "пиар-акцией" и "обреченными на провал".

Кремль отверг встречу без подготовки

По словам представителя Кремля, комментарий Зеленского в ООН был воспринят как попытка давления. В Москве в очередной раз подчеркнули, что встреча лидеров без предварительных договоренностей не имеет смысла. Также прозвучала угроза, что промедление с переговорами якобы сделает позиции Украины слабее.

В Кремле заявили, что потенциальная встреча "не будет иметь успеха", в то же время вспомнили предыдущее предложение Зеленскому посетить Москву. Кроме того, снова прозвучали угрозы, что для тех, кто отказывается от переговоров сейчас, "завтра условия будут гораздо хуже".

Кроме того, Песков впервые прямо назвал происходящее "войной". Он заявил, что Россия "должна выиграть" ее, продолжая повторять агрессивные месседжи Кремля. Таким образом Москва в очередной раз подтвердила отсутствие готовности к реальным мирным переговорам.

