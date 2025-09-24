Відео
Головна Новини дня У Кремлі відповіли на пропозицію зустрічі Зеленського і Путіна

У Кремлі відповіли на пропозицію зустрічі Зеленського і Путіна

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 13:27
Кремль відкинув зустріч Путіна і Зеленського без підготовки
Дмітрій Песков. Фото: Getty Images

У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського в Радбезі ООН про небажання Володимира Путіна зустрічатися з ним особисто. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливі переговори без попередньої підготовки "піар-акцією" та "приреченими на провал".

Про це повідомили РосЗМІ.

Кремль відкинув зустріч без підготовки

За словами речника Кремля, коментар Зеленського в ООН був сприйнятий як спроба тиску. У Москві вкотре наголосили, що зустріч лідерів без попередніх домовленостей не має сенсу. Також пролунала погроза, що зволікання з переговорами нібито зробить позиції України слабшими.

У Кремлі заявили, що потенційна зустріч "не матиме успіху", водночас пригадали попередню пропозицію Зеленському відвідати Москву. Крім того, знову пролунали погрози, що для тих, хто відмовляється від переговорів нині, "завтра умови будуть набагато гіршими".

Крім того, Пєсков вперше прямо назвав події "війною". Він заявив, що Росія "має виграти" її, продовжуючи повторювати агресивні меседжі Кремля. Таким чином Москва вкотре підтвердила відсутність готовності до реальних мирних переговорів.

Нагадаємо, що республіканський конгресмен США Джо Вілсон заявив: Трамп "прагне миру", однак його спроби взаємодіяти з кремлівським лідером наштовхнулися на маніакальне бажання  Путіна відновити СРСР

Раніше ми також інформували, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають:  Путін міг організувати або щонайменше схвалити витік інформації для Bloomberg про нову хвилю атак проти України. 

Володимир Зеленський володимир путін Дмитро Пєсков Кремль зустріч
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
