Чому Bloomberg написав про нову стратегію Путіна – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російський диктатор Володимир Путін міг організувати або принаймні схвалити витік інформації для Bloomberg щодо нової хвилі ударів по Україні. Аналітики підкреслюють, що Кремль прагне використати цю публікацію для посилення внутрішнього тиску на Україну та розбрату між західними союзниками.

Кремль і витік до Bloomberg

Аналітики ISW зазначають, що заяви кремлівських інсайдерів підтверджують відданість Путіна стратегії війни на виснаження проти України та Заходу. За даними Bloomberg, близькі до Кремля джерела вважають, що військова ескалація є найкращим способом змусити Київ до переговорів. Вони також підкреслили, що Путін оцінює позицію президента США Дональда Трампа як слабку щодо підтримки України.

"Путін, ймовірно, дозволив кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Bloomberg, і, ймовірно, прагне використати статтю Bloomberg , щоб використати тертя між європейськими та американськими чиновниками", — наголошують в ISW.

Фахівці додають, що акцент Кремля на нібито небажанні адміністрації Трампа активно підтримувати Україну є спробою використати напруженість між США та європейськими країнами. Аналітики підкреслюють, що Кремль давно намагається послабити єдність Заходу. Особливо ця кампанія активізувалася після інавгурації Трампа у січні 2025 року.

"Кремль давно прагне розділити американських та європейських прихильників України, щоб послабити згуртовану підтримку України Заходом", — йдеться у звіті ISW.

ISW також звертає увагу, що Путін продовжує ігнорувати обмеження власної армії. Російські військові не мають можливості досягти стратегічних цілей, але Кремль усе ж просуває російський наратив про невичерпність ресурсів РФ та її неминучу перемогу. Експерти вказують, що це є частиною інформаційної кампанії для підтримки внутрішнього і зовнішнього іміджу сили.

"ISW продовжує оцінювати, що військова перемога Росії в Україні не є неминучою, і що Україна, Сполучені Штати та європейські держави зберігають право голосу щодо результату війни в Україні", — нагадали аналітики.

Окрему увагу у витоку приділено темі енергетики. Кремль, за оцінкою ISW, намагається викликати страх серед українців, погрожуючи новою хвилею атак на критичну інфраструктуру взимку 2025–2026 років. Такі дії мають на меті відродити спогади про удари по енергосистемі у 2022–2023 роках.

"Путін, ймовірно, сподівається скористатися невизначеністю, яку нещодавні масштабні далекосяжні російські удари викликали в Україні, щоб загострити внутрішнє невдоволення та посилити тиск на український уряд", — підсумували у звіті.

