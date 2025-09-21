Видео
Главная Новости дня Путин мог одобрить утечку Bloomberg о войне до победы — ISW

Путин мог одобрить утечку Bloomberg о войне до победы — ISW

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 10:30
Почему Bloomberg написал о новой стратегии Путина - ISW
Фото: NBC News

Институт изучения войны (ISW) считает, что российский диктатор Владимир Путин мог организовать или по крайней мере одобрить утечку информации для Bloomberg о новой волне ударов по Украине. Аналитики подчеркивают, что Кремль стремится использовать эту публикацию для усиления внутреннего давления на Украину и раздора между западными союзниками.

Об этом сообщил ISW.

Читайте также:

Кремль и утечка в Bloomberg

Аналитики ISW отмечают, что заявления кремлевских инсайдеров подтверждают приверженность Путина стратегии войны на истощение против Украины и Запада. По данным Bloomberg, близкие к Кремлю источники считают, что военная эскалация является лучшим способом принудить Киев к переговорам. Они также подчеркнули, что Путин оценивает позицию президента США Дональда Трампа как слабую в отношении поддержки Украины.

"Путин, вероятно, позволил кремлевским источникам поделиться своей логикой с Bloomberg, и, вероятно, стремится использовать статью Bloomberg, чтобы использовать трения между европейскими и американскими чиновниками", — отмечают в ISW.

Специалисты добавляют, что акцент Кремля на якобы нежелании администрации Трампа активно поддерживать Украину является попыткой использовать напряженность между США и европейскими странами. Аналитики подчеркивают, что Кремль давно пытается ослабить единство Запада. Особенно эта кампания активизировалась после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

"Кремль давно стремится разделить американских и европейских сторонников Украины, чтобы ослабить сплоченную поддержку Украины Западом", — говорится в отчете ISW.

ISW также обращает внимание, что Путин продолжает игнорировать ограничения собственной армии. Российские военные не имеют возможности достичь стратегических целей, но Кремль все же продвигает российский нарратив о неисчерпаемости ресурсов РФ и ее неизбежной победе. Эксперты указывают, что это является частью информационной кампании для поддержания внутреннего и внешнего имиджа силы.

"ISW продолжает оценивать, что военная победа России в Украине не является неизбежной, и что Украина, Соединенные Штаты и европейские государства сохраняют право голоса относительно исхода войны в Украине", — напомнили аналитики.

Отдельное внимание в утечке уделено теме энергетики. Кремль, по оценке ISW, пытается вызвать страх среди украинцев, угрожая новой волной атак на критическую инфраструктуру зимой 2025-2026 годов. Такие действия имеют целью возродить воспоминания об ударах по энергосистеме в 2022-2023 годах.

"Путин, вероятно, надеется воспользоваться неопределенностью, которую недавние масштабные далеко идущие российские удары вызвали в Украине, чтобы обострить внутреннее недовольство и усилить давление на украинское правительство", — подытожили в отчете.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Путин не является хорошим человеком.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал, каких действий ожидает Украина в случае отказа Путина от встречи.

Bloomberg владимир путин Украина ISW война в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
