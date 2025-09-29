Відео
Путін затвердив вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань

Путін затвердив вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:35
РФ вийшла із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням
Володимир Путін. Фото: Reuters

У понеділок, 29 вересня, Росія офіційно заявила про вихід із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням. Підписання відповідного документа відбулося за участю диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє видання The Guardian.

РФ вийшла із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням

Російський лідер підписав закон, який офіційно виводить країну з-під дії Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Раніше Держдума Росії підтримала рішення про вихід із угоди, яку країна ратифікувала ще в 1998 році.

У Кремлі пояснюють своє рішення тим, що воно стало реакцією на відмову Ради Європи допустити російського представника до комітету, який слідкує за виконанням конвенції.

Отже, після виходу з конвенції Росія більше не зобов’язана пускати міжнародних інспекторів до своїх в’язниць, а скарги російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням тепер не розглядатимуться.

Зазначимо, що Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському або принизливому поводженню чи покаранню була прийнята Радою Європи у 1987 році.

Документ передбачає для країн-учасниць такі зобов’язання:

  • забороняти катування та нелюдське поводження у місцях позбавлення волі;
  • забезпечувати незалежний міжнародний контроль за дотриманням цих норм;
  • надавати доступ інспекторам Європейського комітету з питань запобігання катуванням (CPT) до в’язниць, колоній та інших закладів утримання.

Нагадаємо, що сьогодні російський лідер Володимир Путін підписав указ про старт осіннього призову, який проходитиме з 1 жовтня по 31 грудня.

Раніше у РФ назвали можливі переговори між Україною та РФ без попередньої підготовки "піар-акцією" та "приреченими на провал".

володимир путін Європа війна Росія катування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
