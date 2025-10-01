Яценюк назвав головну помилку президентів США у відносинах з Путіним

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк (2014-2016 роки). Фото: Яценюк/Facebook

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів про ключову помилку президентів Сполучених Штатів Америки у відносинах з російським диктатором Путіним. За його словами, очільники Білого дому вважали, що глава Кремля гратиме за міжнародними правилами.

Про це Арсеній Яценюк сказав під час Варшавського безпекового форуму, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE.

Яценюк про помилку президентів США щодо Путіна

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на Варшавському безпековому форумі зазначив, що головна помилка американських президентів — думати, що Путін буде грати за правилами.

За словами експрем'єра, він працював з різними керівниками Білого дому, але всі вони припускалися однакової помилки — вважали, що Путін буде дотримуватися правил міжнародної політики.

"Я мав честь працювати з чотирма президентами США і сподіваюся, що для них це була така ж честь. Я все ще сподіваюся попрацювати з президентом Трампом. Але він, як я розумію, зайнятий. І річ у тім, що я кілька разів особисто зустрічався з Путіним та його оточенням.

Є глибоке нерозуміння і хибне трактування визнаного воєнного злочинця Путіна. Кожен американський президент очікував, і навіть президент Трамп, що Путін гратиме за правилами. Це глибоке нерозуміння логіки цього оперативника КДБ", — сказав Яценюк.

Водночас він додав, що Путін добре розуміє психологію людей і вправно маніпулює світовими лідерами.

