Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Яценюк назвав основну помилку президентів США щодо Путіна

Яценюк назвав основну помилку президентів США щодо Путіна

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 13:04
Яценюк назвав головну помилку президентів США у відносинах з Путіним
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк (2014-2016 роки). Фото: Яценюк/Facebook

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів про ключову помилку президентів Сполучених Штатів Америки у відносинах з російським диктатором Путіним. За його словами, очільники Білого дому вважали, що глава Кремля гратиме за міжнародними правилами.

Про це Арсеній Яценюк сказав під час Варшавського безпекового форуму, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яценюк про помилку президентів США щодо Путіна

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на Варшавському безпековому форумі зазначив, що головна помилка американських президентів — думати, що Путін буде грати за правилами. 

За словами експрем'єра, він працював з різними керівниками Білого дому, але всі вони припускалися однакової помилки — вважали, що Путін буде дотримуватися правил міжнародної політики.

"Я мав честь працювати з чотирма президентами США і сподіваюся, що для них це була така ж честь. Я все ще сподіваюся попрацювати з президентом Трампом. Але він, як я розумію, зайнятий. І річ у тім, що я кілька разів особисто зустрічався з Путіним та його оточенням.

Є глибоке нерозуміння і хибне трактування визнаного воєнного злочинця Путіна. Кожен американський президент очікував, і навіть президент Трамп, що Путін гратиме за правилами. Це глибоке нерозуміння логіки цього оперативника КДБ", — сказав Яценюк.

Водночас він додав, що Путін добре розуміє психологію людей і вправно маніпулює світовими лідерами.

Нагадаємо, що нещодавно спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зробив заяву щодо можливості перемоги Путіна та мирні перемовини.

Також ми інформували, що Росія повідомила про вихід із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням.

США володимир путін війна в Україні Росія Америка Арсеній Яценюк
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації