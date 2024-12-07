Удар по Запорожью 6 декабря – видео последствий с места событий

Удар по Запорожью 6 декабря. Фото: REUTERS/Stringer

Вчера вечером российские оккупанты нанесли авиаудар по Запорожью, в результате которого погибли 10 человек. Сейчас спасатели уже завершили аварийные работы, а город начинает потихоньку восстанавливаться.

Видео о том, как выглядит место обстрела, опубликовали местные СМИ в субботу, 7 декабря.

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Удар по Запорожью 6 декабря

Вечером 6 декабря Запорожье оказалось под ударом российских оккупантов. В День святого Николая авиабомбы попали по территории города, в частности по авторемонтному комплексу. Также были повреждены многие автомобили, которые двигались по дороге посреди города.

В результате атаки погибли 10 человек, еще 24 получили ранения, среди которых дети в возрасте 4, 11 лет и четырехмесячная девочка.

Российский обстрел привел к масштабным разрушениям в Запорожье. Разрушены СТО, повреждены дома, магазины и другая инфраструктура. Сгорели автомобили, где находились люди.

Местные СМИ опубликовали видео с места происшествия, на котором видны последствия взрывов, в частности поврежденное СТО и здания, находящиеся рядом.

Напомним, 7 декабря объявлен Днем траура в Запорожской области. Известно также, что многие жертвы авиаудара по городу сгорели в своих автомобилях.

Ранее мы писали о том, что 6 декабря российские войска нанесли также ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли три человека, еще 17 пострадали, среди них ребенок.

После того как Россия сбросила авиабомбы в Запорожье и ударила ракетой по Кривому Рогу, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российскому диктатору Владимиру Путину не нужен реальный мир.